【LIVE直播】國民黨全代會將登場 韓國瑜驚喜現身130周年黨慶｜2024.11.24 ‪@ChinaTimes‬

勞動部前部長何佩珊因勞發署霸凌案下台，行政院敲定由不分區綠委洪申翰接任，民進黨政策會執行長王義川則遞補立委職務。對此，國民黨立委徐巧芯直言，看到消息後驚嚇過於驚喜，並透露國民黨群組都說民進黨「沒有真敢，只有最敢」，用沒下限的處理方式，將讓火繼續燒下去。

徐巧芯今（24）日出席國民黨全國代表大會暨130周年黨慶，被問及洪申翰升任勞動部長，王義川遞補立委一事，她表示驚嚇過於驚喜，並稱看到消息時還確認了5次，覺得非常不可思議。

徐巧芯進一步指出，洪申翰今年2月就知道勞動部存在嚴重霸凌，卻私自壓案，沒有把事情公諸於世，等同間接導致一條生命離開，未料卻還能接任勞動部長。

徐巧芯諷刺道，總統賴清德以及行政院長卓榮泰這幾天是否不知發生什麼事，竟一邊讓洪申翰擔任勞動部長、一邊讓王義川進到國會，「真的是民進黨神操作」。

徐巧芯也透露，該人事案讓國民黨都嚇一跳，大家在群組內說民進黨「沒有真敢，只有最敢」，沒有下限的處理方式，會讓這把火繼續燒下去，將掀起民怨。

徐巧芯說，勞動部前部長許銘春、次長許傳盛及勞發署前北分署長謝宜容3人關係非常好，這是政治圈眾所皆知的事情，他們不管吃喝玩樂都經常在一起，但更重要的是，須更嚴謹探討謝究竟有沒有挪用就業安定發展基金、是否有挪用公款送禮，若真有此事則更加嚴重，她呼籲中央要多方啟動調查，若有完整調查，霸凌案件即可水落石出，很遺憾目前沒有調查權，但下周仍會啟動公務人員霸凌調查小組，包括其他部會的公務人員都會展開調查。

立委陳玉珍也表示，此霸凌案件最大的問題就是民進黨的官官相護，民進黨執政那麼久，導致基層官員沒有申訴管道，最諷刺的是，發生這件事的單位卻是最應該維護勞工權益的勞動部，執政太久沒有制衡，人民會發出怒吼，這次的霸凌事件勢必帶給民進黨及賴清德執政造成相當大的傷害。

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