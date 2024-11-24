台鹽綠能公司爆發掏空弊案，導致與母公司台鹽實業關係緊張。台鹽實業公司企業工會去（2023）年12月召開臨時會員代表大會，決議將台綠公司從工會組織除名，引發台綠員工反彈，提告主張該決議無效。台南地方法院認為，根據台鹽工會章程，除名處分應召開會員大會通過，不能只由會員代表大會決議，判決該決議無效。

在台綠任職的台鹽工會代表黃姓女子提告主張，台鹽工會2019年經會員代表大會修正通過的工會章程，規定「本會以台鹽公司、各營業所、進口鹽儲運所、台鹽綠能公司為組織範圍。」她受雇於台綠，與其他台綠員工入職之初即加入台鹽工會成為會員，除依章程繳納入會費500元，每月還由台綠於發薪時自動扣繳經常會費100元。

黃女說，台鹽工會去年12月底召開臨時會員代表大會，決議「台鹽綠能公司自工會組織除名」，目的是為了將她在內的62名台綠員工全數除名，已剝奪台綠員工加入工會的權利，且工會作成該決議之前，並未給予台綠員工陳述意見的機會，除違反工會法，也未依台鹽工會章程規定進行「監事會調查」程序，且未召集全體會員，會議決議應屬無效。

不過，台鹽工會認為，台綠2017年成立之初員工人數未滿30人，未達工會組織人數門檻，基於公平照顧原則，2019年才將組織範圍擴增包含台綠；如今台綠員工人數成長至62人，已達自立工會的門檻，況且台綠也設有董事長、董事會，加上其營運方向、員工工作內容、勞資關係、員工福利等都與台鹽不同，該工會曾於2022年7月間建請台綠自立工會，但因其人員異動頻繁，遲未處理。

台鹽工會還說，台綠已成立福利委員會，並自行選出第1屆勞資代表，台鹽工會於理監事聯席會決議討論修改組織範圍，即剔除台綠，並召開臨時會員代表大會通過，該決議具備正當性。

工會表示，工會採會員代表制，在章程中只規定會員代表大會、理監事會，並無會員大會，且會員代表大會為最高權利機構，因此依規定「除名處分應以『會員』3分之2以上同意行之」，是指以『會員代表大會』；當日臨時會員代表大會出席人數36人，有關台鹽綠能除名的第1案、第2案，分別經33票、32票同意，均逾3分之2以上同意門檻。

台南地院審理認為，有關會員除名的規定，已明載在台鹽工會章程中，應以「會員」3分之2以上同意才算合法，且依其「會員」定義，「在工會組織區域內從事本業而年滿16歲以上男女從業人員，除代表雇主行使管理權以外，均應為工會會員」。

此外，台鹽工會也分別製作會員名單、會員代表名冊，召開臨時會員代表大會有會員252人（台綠61人）、會員代表37人（台綠2人），因此工會主張「除名處分應以『會員』3分之2以上同意行之」指的是「除名處分應以『會員代表』3分之2以上同意行之」，並不可採，台鹽工會也無不能召開會員大會的情況，因此該除名決議不符合工會章程規定，應屬無效。

據了解，台綠公司員工已決定自行成立工會，但市府勞工局表示，尚未收到台綠申請成立工會的相關文件；至於台綠員工繼續留在台鹽工會，或自組工會，該局均予尊重。