如何做一個跟得上時代的好老師？在一場研習課程中，公益平台文化基金會董事長嚴長壽表示，老師最重要的工作，是不斷了解孩子的潛力，要做到這件事，老師不能停止學習；教育部次長葉丙成則說，老師要證實自己對世界的了解比家長多，才會獲得家長尊重。

現在許多學校為了找名人演講以為老師增能頭痛不已，教育部因此辦理高級中等以下學校創新教育系列課程，找來幾位具有份量的人士為老師進行線上開講，分析現行世界局勢及產業界用人的需求，讓老師在教育學生時更有方向。

第一場線上研習11月20日由嚴長壽主講，之後他並與葉丙成對談。嚴長壽表示，老師最重要的工作是不斷了解孩子的潛力，讓他們可以「換道超車」，找出另外一條路徑。老師應讓不愛死讀書、不愛背書的孩子，也能找到自己其他天分，然後走上可以讓天分發揮的康莊大道。

嚴長壽還說，老師要讓孩子知道「現在的社會不是你想像的社會」，要培養他們具有獨立思考的能力，以因應各種狀況。舉例來說，有一對夫妻吵架要離婚，孩子站到爸媽中間說「我愛你們，你們若離婚了，要把我放在哪裡」，這時爸媽不講話，反而覺得羞愧。在教育過程中，老師要教孩子面對各種壓力，而不只是默默承受而已。

嚴長壽指出，傳統教學的知識已不能因應世界變化，這是一個任何人都不能停止學習的年代，老師也必須藉由學習擴充自己能力。他認為，老師不能用昨天的知識來教今天的學生，否則會犧牲學生的明天。

葉丙成表示，在3、40年前台灣還是農業時代時，老師相當受到尊重，老師講甚麼話，家長都會覺得有道理。因為在那個時代，老師對世界的了解遠遠超過家長，因此家長也會尊重老師。

不過葉丙成說，現在時代變了，一些家長也是各行各樣的主管，他們對世界的了解甚至比老師多，因此老師即使講一些對孩子有幫助的話，家長也聽不進去。相較以前，現在的老師很辛苦。

葉丙成說，要成為一個有價值的老師，必須證實對世界的了解比家長多，而老師不斷進行學習就變得很重要。他也建議家長，如果覺得自己孩子的老師是好老師，就要好好保護他們，老師一旦要進行創新教學時，不要任意地投訴他們，這樣台灣教育才會往前進。

繼嚴長壽後，教育部將在12月18日及明年1月8日的下午2時至4時30分，邀請Appier獨立董事簡立峰及台灣大哥大總經理林之晨進行線上演講，說明現在世界趨勢及產業界的人才需求，將列入教師研習時數。