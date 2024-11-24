台灣吠陀占星權威李靜唯指出，11月17日太陽從天秤過境天蠍，世界領導人從失去理性到毀滅性報復，不過是一念之間，俄烏戰爭再度升級；太陽入天蠍，且12月即將迎來水星、木星、火星「3星逆行」，職場霸凌「me, too」2.0正式啟動，民怨潰堤一發不可收拾。

李靜唯表示，目前「太陽、水星」合相在天蠍座， 同時與恢復順行的土星與羅喉產生相位，11月19日開始，水星進入天蠍座的「業力之結」，天蠍座跟死亡、背叛、祕密有關，10月就已預告接下來會有更多令人瞠目結舌的祕密浮上檯面，恰恰就在水星進入天蠍甘達時，正式引動史詩級的官場業力大爆發！

土星是業力，羅喉是果報，又強碰水星在黃道最容易失控的關鍵度數，也就是業力之結，在在都跟因果業力緊密相連，「太陽、水星」又對沖逆行木星，逆行的能量更是無限放大這次的霸凌事件，接下來還會有更多不堪的官場現形記曝光，只能說那些過往還未爆發的業力，將隨著水星逆行連環爆，一波未平一波又起，如同台南不震則已，一震就是一夜15震，也意味業力反噬的能量隨時都可能一觸即發。

李靜唯指出，加上土星目前所在的星宿為Shatbisha，對應「墳墓」這顆恆星，梵文則翻成「需要一百位醫生」，意味此宮位所發生的災難或疾病很難治癒；同時Shatbisha也跟宇宙業力有關，不論是對國家還是個人而言，都是冰凍三尺非一日之寒，對照如今勞動部霸凌事件，不過是為即將啟動的水逆開了驚天動地的第一槍。

水星目前正在減慢速度，從11月26日開始逆行至12月15日，與此同時，12月12日太陽也在天蠍座進入「業力之結」，加上火星12月7日也在巨蟹座開始逆行，這段「水逆+木逆+火逆」3星逆行期間，台灣會更加混亂不安，民心動盪，尤其水逆期間要特別注意規模6以上的地震山雨欲來，0403花蓮大地震時水逆也落在火象星座的甘達。

因此，無論面對天災的束手無策，還是對政府的信心瀕臨瓦解，台灣民眾確實會非常天人交戰，除了天災難防之外，人禍更是雪上加霜，可以預見的是台灣政壇即將迎來一波史無前例的大震蕩；除此之外，李靜唯說，火星在巨蟹是心靈最脆弱、最容易失控的相位，嚴重者甚至可能失去求生意志，如何在水火交剋的外在環境中強化抗壓力才是重中之重。

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