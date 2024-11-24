針對勞發署北分署長謝宜容職場霸凌問題，新北市民進黨議員李宇翔23日公開批評勞發署早在去年即接獲相關陳情，卻責令北分署自行處理，讓問題未能妥善解決。對於藍營名嘴指控他「壓資料搞政治鬥爭」，李宇翔24日發文強力反擊，直斥對方模糊焦點。

李宇翔23日受訪透露，根據去年6月勞發署會議紀錄，當時已有基層反映北分署長謝宜容的管理風格問題，但勞發署僅將問題責成北分署處理。會議紀錄顯示，謝宜容在會議中態度強硬，直言「領導風格不會改變，壓力只會越來越強」，並以考績為威脅，要求下屬絕對服從指示。

對於藍營名嘴黃揚明指控他壓資料不公開，李宇翔24日在社群媒體發文反擊，強調自己在11月22日中午才取得關鍵公文，不存在「壓資料」的情況。他批評藍營各界藉人命大搞政治鬥爭，無視事件的核心焦點，反而透過不實指控模糊輿論視線。

李宇翔呼籲，關心基層公務員與勞工權益應以建設性建言為主，而非藉由抹黑攻擊操弄政治。他強調：「儘管政治立場不同，只要理性討論，大家都樂意共同尋求解方，這才是為國家好的正確做法。」