「2024伯利歐公益路跑馬拉松」24日傳出交通事故，1名9歲陪跑男童遭汽車撞擊送醫不治。（彰化消防局提供／馮惠宜彰化報導）

邁入第11屆的「伯利歐公益路跑馬拉松」今（24日）傳出交通事故，1名9歲陪跑男童遭汽車撞擊送醫不治，目前人送往二基醫院搶救仍不治，事故因仍待交通鑑定釐清；主辦單位伯力歐稍早表示，遺憾、難過，會盡全力協助家屬後續事宜。彰化縣社會處也表示，已派員前往關心撫慰，後續將全力協助相關事宜。

「2024伯利歐公益路跑馬拉松」24日在彰化縣二林鎮舉行，約在7時50分，在儒林路碾米廠往香田國小方向發生9歲男童被汽車擦撞事故，經了解該名男童並未報名，是陪著參賽的父親一起路跑，卻在該處被汽車擦撞，疑似頭被遭輾過重創，救護人員到場時已無呼吸無脈，經救護人員緊急進行急救處置，並立即送往二基醫院搶救仍宣告不治。

彰化警方指出，初步了解這起交通事故，肇事自小客從儒林路二段由南往北行駛，撞擊同向路跑者家屬，致該人死亡；有關事故原因警方已與主辦單位伯立歐及肇事駕駛人釐清中。

事故發生後主辦單位伯力歐立即發表聲明指稱，舉辦路跑11年，今天發生交通事件，深感遺憾與難過，關於事件情形待警方調查釐清，活動各項規畫都有依照規定辦理相關保險，也會盡全力協助家屬後續事宜。另縣府社會處表示，已派員前往關心撫慰，後續將全力協助相關事宜。