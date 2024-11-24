國民黨今天在桃園市舉辦第21屆第4次全國黨代表大會暨130週年黨慶活動，藍營執政縣市長皆齊聚一堂，盧秀燕今特別身穿「中華隊」球衣現身，稱「國民黨會像中華隊一樣團結，所以我們都來了」，不過，被問及前立法院長王金平缺席，她笑而不答。

國民黨全代會暨130周年黨慶在桃園會展中心登場，藍營執政縣市長皆齊聚一堂，僅連江縣長王忠銘、無黨籍苗栗縣長鍾東錦未到場，而前主席連戰、吳敦義、江啟臣及前立法院長王金平等幾位黨內重量級要角也都缺席，前總統馬英九雖然出席，但也以另有行程為由，致詞後即提前離開。

據了解，連戰、吳敦義由於年事已高，近年已鮮少參加藍營活動，江啟臣這次則是以地方上有重要行程為由缺席；至於王金平則是缺席原因不明，被問及此事，盧秀燕僅笑而不答，快步入場。

盧秀燕今攜台中國民黨立委廖偉翔、黃建豪、羅廷瑋一同現身，到場時，盧先秀出身上中華隊球衣表示，今天日子很重要，第一個重要是祝國民黨生日快樂，所以她都專程從台中來參加黨慶活動，第二個重要是今晚世界12強棒球賽金牌戰，中華隊要拿冠軍。