大陸國安部微信公眾號23日發文，隨著人工智慧技術發展，「深度偽造」（Deepfake）技術進入生活成為新興技術工具，但也因為應用門檻低，高度欺騙性的視覺聽覺偽造內容難以發現，讓潛在安全風險凸顯，示警應保護好個人隱私，特別是核心涉密職位人員，切勿將國家、商業秘密或個人隱私等敏感資訊輸入相關技術軟體中，不用網路傳播涉密內容。

所謂的「深度偽造」技術是深度學習（Deep Learning）與偽造（Fake）的結合，利用人工智慧的深度學習演算法進行自動化的數據處理，進行圖片、音訊及影片智慧類比和偽造，延伸包括影片、音訊與虛假網路身份偽造技術等，出現高度逼真且難以甄別的影音內容。

例如透過將提供的人物面部照片特徵「轉換」到其他人物形象上，進而實現「改頭換面」；又或藉由音訊偽造技術達到語音複製，高度模擬目標人物的聲音。

大陸國安部撰文指出，深度偽造技術可能威脅國家安全和公共安全。深度偽造技術不僅會在一般行業得到應用，也有可能成為間諜情報機關進行認知戰的新工具。隨著深度偽造技術的發展，某些境外間諜情報機關可能進一步利用該技術反覆運算情報技術手段，展開招募策反、污蔑抹黑、混淆視聽等活動。