義大利21歲網紅朱塞佩（Giuseppe D'Anna），在TikTok擁有超過3百萬粉絲。他2022年和大自己57歲的女友米莉娜（Milina Gatta）求婚成功，緊接著還公布女友產檢畫面，讓眾人難以置信。而他在去年9月PO出嬰兒躺在保溫箱的影片，似乎透露自己已經升格當爸。

朱塞佩2022年拿著紅色汽球及鑽戒向女友下跪求婚成功，沒多久就PO出帶著女友米莉娜（Milina Gatta）頂著大肚子到醫院產檢的影片。此外，還舉辦揭曉寶寶性別派對，得知是女孩時，兩人還感動到相擁而泣，朱塞佩更是開心緊抱女友的孕肚，相當期待準備升格當爸。事後，他更多次PO出女方挺著「孕肚」的模樣，不過女方當時已高齡76歲，讓外界質疑是否在炒話題。

去年9月21日，朱塞佩PO出嬰兒躺在保溫箱的影片，接著寫下「welcome baby CARMELA」，似乎暗指自己升格當爸，接著還不斷PO出自己與女友照顧小孩的各種影片，營造出一家三口的幸福氛圍，雖然有不少網友質疑女嬰並非是兩人親生小孩，不過他始終未給出正面回應。

除了在社群上分享照顧小孩的溫馨影片，朱塞佩跟女友米莉娜也不斷公開放閃，只見兩人毫不在意年齡差距，直接在鏡頭前深情擁吻，日前更PO出定情一吻的瞬間，接著寫下：「愛情不分年齡」，似乎是希望外界不要質疑這段感情，讓多數網友決定對這段「嬤孫戀」獻上祝福。