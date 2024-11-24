糖尿病患者透過飲食有助改善病況。營養醫學專家洪泰雄分享他的一位朋友，透過先吃肉、蛋等蛋白質的用餐順序，成功將糖化血色素從9%，降到近乎正常值的5.7%，降幅近3成7，並指這可能是因蛋白質和脂肪比碳水化合物消化得慢，降低葡萄糖進入血液的機會，胰島素負擔減輕，餐後血糖也就更穩定。

洪泰雄在臉書PO文指出，他的朋友實施蛋白質先吃的飲食策略，成功將糖化血色素從9%降到5.7%（正常值在4%~5.6%），醫生還建議停藥，這是一個令人鼓舞的案例，不過，他提醒效果因人而異，且需結合其他健康生活習慣。

為什麼先吃蛋白質，有助降血糖？洪泰雄指出，這是因蛋白質和脂肪比碳水化合物消化得慢，先吃蛋白質時，能減緩胃排空速度，降低葡萄糖快速進入血液的機會，血糖波動減少，胰島素的分泌負擔減輕，且先吃蛋白質有助增加飽足感，避免之後吃太多碳水化合物，有助血糖控制。

洪泰雄指出，蛋白質先吃的實施方法，需掌握下列3個原則，1.順序原則，先吃肉類、魚類、蛋、豆腐、豆類等蛋白質，再吃綠葉蔬菜、花椰菜、茄子等富含纖維的蔬菜，最後再吃糙米、地瓜、藜麥等低升糖指數的碳水化合物。

洪泰雄指出，2.是控制餐盤比例，蛋白質約佔餐盤的25%~30%，蔬菜佔50%，碳水化合物控制在20%至25%。3.三餐有規律性，保持三餐定時定量，避免暴飲暴食或長時間空腹。

洪泰雄指出，蛋白質先吃是一種有效的餐前策略，能顯著幫助穩定血糖、改善胰島素敏感性，特別對控制糖尿病有積極作用，但這種方法的成功，往往需要搭配規律運動、低碳水化合物飲食和良好的生活習慣。如果其他糖尿病患者想要實施這種策略，建議先諮詢醫師或營養師意見。