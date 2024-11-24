冷空氣一波接一波，氣象專家林得恩表示，首波大陸冷氣團周三（27日）報到，預計最冷時間點在周三深夜至周五清晨，之後第二波冷氣團周六清晨接力，可能延續到12月初，氣象專家賈新興也指出，要留意這周冷空氣強度，「看起來這周真的會冷」。根據最新氣溫預測圖，台北站周四低溫在10度左右，有機會降到9度。

林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，周二（26日）冷空氣開始南潰，預估最冷的時間點會落在周三深夜至周五清晨（27～29日），要留意空曠地區夜間的輻射冷卻效應加成，北部、東北部地區低溫13～14度左右，中央氣象署所屬台北站低溫有機會降到14度以下，達到大陸冷氣團標準；中部以北、東北部及花東縱谷內空曠地區更冷，低溫再下探到11～13度左右。

首波冷氣團周三起報到。（翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩表示，之後第二波冷氣團緊接南下，預估周六（30日）清晨開始接力，且冷空氣有機會延續到12月初，溫度偏低的情況會持續一段時間，需繼續觀察。

賈新興也在臉書表示，要留意本周冷空氣的強度，今天的最新預測顯示，台北站的低溫因為受乾冷的冷氣團影響，再加上輻射冷卻效應的助陣，周四低溫竟然預估下探10度左右，看起來下周真的會冷，只是有多冷而已，持續追蹤預報趨勢。從賈新興PO出的今天最新台北站氣溫預測，周四（28日）夜間到清晨氣溫落在10度左右，有機會降到9度，且從周四一路冷到下周二（12月3日），低溫大約在12～15度。