薔薔身影。（圖 / 劉詠韻翻攝）

老父協調租戶糾紛慘被痛扁！薔薔帶警直衝現場救命 影片曝光

台北市一名73歲趙姓女房客，於大安區建國南路2段承租房子，不僅遭控占用防空避難室，還拖欠房租與屋主扯上官司，而她日前被社區主委要求她清空避難室的雜物，但她竟撂表弟一起助陣談判，雙方一言不合大打出手，並互提傷害告訴。據了解，這棟大樓的主委，也是知名Youtuber薔薔的父親。

警方調查，趙女與房東之前曾有過租屋糾紛，並被社區住戶指控占用作為公共空間的防空避難室。雙方相約討論時，林姓主委（67歲）要求趙女將雜物清空，不料卻與趙女的王姓表弟（68歲）爆發口角衝突，一言不合大打出手。

根據曝光的這段影像，可以看見雙方爆發衝突後，薔薔一路奔跑，帶著身後的員警趕往地下室，而員警到場後也趕緊將2人隔開；薔薔的父親也在鬥毆過程裡肩頸、胸口受有挫傷，襯衫還被撕爛，另王男則膝蓋、臉部也有擦挫傷，雙方最後互提傷害告訴，全案依刑法傷害罪偵辦。

大安分局呼籲，糾紛應理性溝通、合法解決問題，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助，大安分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護治安平穩，任何違法違序行為一定依法嚴辦。