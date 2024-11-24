加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）當地時間22日在哈利法克斯國際安全論壇上發表講話、在一場新聞發布會上被問及加方正採取哪些措施為川普的第二任總統任期的到來做好準備時表示，中國的大規模軍事集結令人深感憂慮，這成為加拿大和志同道合的國家需要增加國防開支的原因。加拿大正受到來自盟國，尤其是美國的壓力，要求加政府將軍費開支至少提高到北約規定的佔GDP2％的目標。

布萊爾說，加拿大的盟友，包括美國，仍然認同「對我們的安保、我們的安全、我們的公民的真正威脅」，然後他從自己的角度闡述了令人不安的趨勢：儘管俄羅斯因入侵烏克蘭而受到制裁，但其仍有能力重新武裝自己，而且北韓已部署軍隊幫助莫斯科。

布萊爾指出，加拿大及其盟友需要與工業界討論加快軍品生產的問題。他引用北約前秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）的話說：「生產就是威懾。」

布萊爾在哈利法克斯對記者說：「我們的敵手們正在迅速擴軍。中國實際上正在進行自第二次世界大戰以來世界上最大規模的軍事集結。」

布萊爾補充道，「這令人深感憂慮。我們必須跟上。這不是為了參與衝突，而是為了防止衝突。」他強調稱，盟友們在建立威懾力方面還有重要工作要做，「我們有時會說：給豪豬多加點刺吧。」

加拿大國防部參謀長卡里尼昂（Jennie Carignan）今年7月曾警告說，她估計大約需要5年時間，來準備應對這些日益增加的威脅，特別是來自俄羅斯和中國的威脅，她告訴記者，這些威脅「正在發展其打擊加拿大和美洲大陸的能力」。

卡里尼昂當時指出：「我們現在更容易同時面對常規威脅和非常規威脅。因此，我認為加拿大人需要明白，如果我們沒有做好準備，就可能無法作出適當的防禦反應」，她指出，「我認為，我們大約有5年的時間來做好準備，以應對這些遠程類型的威脅」。

卡里尼昂說，加拿大人生活的世界比大多數人一生中見過的世界都要危險，來自專制國家的威脅不斷增加，這意味著「對世界的威脅達到頂峰」可能會在本十年末到來。

布萊爾對中國快速擴軍的評論與美國軍方領導人今年在國會的發言不謀而合。時任美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）3月份向眾議院軍事委員會警告說，「中國正在以『二戰以來從未見過的規模』擴軍」。

阿奎利諾提及，中國的國防預算增長了16％以上，達到2235億美元。在過去3年中，中國增加了400多架戰鬥機、20多艘大型戰艦，彈道導彈和巡航導彈的庫存量也增加了一倍多。他指出，「也許最令人擔憂的是，中國迅速加強了其核武庫，自2020年以來，其彈頭庫存增加了100％以上」。

美國國防戰略委員會最近發表報告警告說，「中國正在超越美國，並通過20年的集中軍事投資在很大程度上抵消了美國在西太平洋的軍事優勢」。該報告認為，「如果美國不作出重大改變，力量平衡將繼續向有利於中國的方向轉變」。

布萊爾22日被問及美國眾議院情報委員會主席對加政府國防開支的尖銳批評。共和黨聯邦眾議員特納（Mike Turner）本周早些時候告訴政客新聞網，加拿大沒有為國防支付其應有的比例。加拿大今年的國防開支約佔GDP的1.37％，大大低於2％的北約目標。

特納一度批評說，「特魯多的政策是使北約衰敗的搭便車政策。如果每個國家都採取特魯多的政策，就不會再有北約」。布萊爾則辯解稱，美國政界人士的批評是不公平的。加政府最近宣布，渥太華需要8年時間才能在2032年達到2％的國防開支目標。

布萊爾說，今年夏天，加拿大自由黨政府制定了一項「可核實且可信的計畫」來增加國防開支。布萊爾續稱，「我相信有機會加速實現這一目標，這將涉及與工業界和我們的盟友加強協作與合作，以實現這一目標」。