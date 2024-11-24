警方表示，陸男未依禮讓直行車先行一節，違反道路交通管理處罰條例，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；酒駕部分，違反同條例第35條1項1款，處3萬元以上至12萬元以下罰鍰。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

高雄三民區昨（22）日傍晚發生車禍，警方初判為1輛自小客，未禮讓直行車，因此撞傷1名機車騎士，騎士輕傷自行就醫。看到警察到現場，渾身酒氣的自小客駕駛好心虛，酒測前還想打電話給朋友求救，在現場一直「盧」，最後在員警無奈苦勸下，才終於進行酒測吹氣，酒測值超標被依法送辦。

酒駕上路要不得！高雄三民區昨日傍晚6時許發生車禍意外，54歲陸男駕駛自小客車搭載乘客鄧男，在自由一路與九如二路口，疑似因為沒有禮讓直行車，撞傷1名騎士，導致騎士輕傷自行就醫。

警方到場了解，並對雙方實施酒測，騎士無酒駕情事，但自小客駕駛陸男酒測值超過法定標準值，員警當場依現行犯逮捕，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，原本陸男在現場還一直「盧」，一度不想酒測，還想要打電話向親友求救，現場員警苦勸他「你現在碰到了，就是要處理」，陸男意識到逃不過，才乖乖進行酒測。

警方表示，陸男未依禮讓直行車先行一節，違反道路交通管理處罰條例，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；酒駕部分，違反同條例第35條1項1款，處3萬元以上至12萬元以下罰鍰。

此外，陸男同車友人鄧男明知駕駛飲酒，未勸導禁止其酒後駕車，違反同條例第35條8項，處6000元以上至1萬5000元以下罰鍰。

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