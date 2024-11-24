中華隊在複賽最終戰爆出「換投風波」純是無可奈何，這是中華隊多少年才等到一次的成棒世界級國際賽爭冠機會，總教練曾豪駒冒著罰金與爭議也要臨陣換投，把狀態最好的先發投手留到冠軍戰，這是正確的決定。

上屆2019年12強賽，衛冕軍韓國隊也是遇到類似狀況，他們在倒數第2場複賽打贏墨西哥，提前1天確定晉級，日本更早兩天打贏墨西哥晉級，所以複賽最終戰的日韓之戰變成「消化試合」。該場消化試合成為打擊戰，日本10比8獲勝，韓國把王牌投手梁玹種留到冠軍戰，日本仍在冠軍戰以5比3險勝。

終歸來說是賽制的問題，連續兩屆12強的複賽最終戰、冠軍戰是同樣對戰組合，並且都出現無關緊要的消化試合。首屆12強的複賽採取8強單淘汰賽，每一場都是生死戰，韓國在準決賽險勝日本，最後韓國金牌（贏美國），日本銅牌（贏墨西哥）。

日本球迷雖然理解中華隊的策略，但日本隊倘若爆冷輸掉冠軍戰，中華隊就是藉著違規而佔了便宜，下屆更有檢討賽制的必要。