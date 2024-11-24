上周台股震盪攻堅走勢，指數收高22,904.32點，周K線收紅；本周指數除持續挑戰月線22,984點及23,000點關卡外，重要是月K線拚連兩紅，市場聚焦聚焦雙金控富邦金及國泰金法說會，釋出最新營運展望。

22日指數震盪收高站回五日線上，當日的三大法人買超達161.77億元，外資買超80.4億元、投信買超46.84億元及自營商買超34.52億元。統計上周的三大法人合計賣超金額344.11億元，其中外資周賣超505.11億元，投信則是周買超270.69億元，自營商周賣超109.7億元。

上周外資期貨市場雖然結算轉倉後維持高空單部位，但已有明顯減持空單動作，以22日外資的台指期空單部位為3萬8,202口，較前一日減持空單5,505口，較前周15日的未平倉餘額4萬3,707口，周減持空單6,982口。

22日台股指數收盤22,984點，11月來到22日指數累計上揚83.89點，29日月K線有望拚連續兩紅。觀察上周台積電股價震盪小漲，但低檔維持守穩千元關卡，上周外資對台積電出多進少且周淨賣超達2.09萬張，但22日已經轉買且單日買超量7,435張。

台股指數再度進逼月線22,984以及23,000點關卡，市場緊盯基本面，本周新一波法說會，從25日彰銀、高雄銀、建通、卜蜂、萬潤、天鈺、合騏、達發、聯發科、聯詠、中美晶'福興、聯亞等打頭陣；26日有富邦金、迎廣、華夏、弘塑泓德能源、京元電、豪展、億豐、矽格、台星科、精測、隴華、信邦、零壹、弘凱、群光、上福、群電、東元、羅昇、眾福科。

接續三天法說會，27日國泰金、亞聚、台達化、嘉威、普安、太欣、合世、崇越電、景碩；28日欣欣、新纖、弘塑、神達、兆豐金、久正、京元電子、長榮鋼、穎崴；29日臺企銀、新光金、雃博、台聚、潤弘、特昇-KY等。市場尤其關注富邦金、國泰金兩大金控，公布的業績及釋出最新營運展望。