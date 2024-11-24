台灣虎航-創（6757）將於29日轉板上市，屆時航空四傑同台，比價效應可期。繼寫下競拍新制實施以來超額認購倍數最高紀錄之後，虎航公開申購，再度吸引高達89萬2,580人瘋搶1,790張，凍結市場資金近360億元，中籤率僅0.2％。

以虎航22日收盤價75.7元計，抽中一張潛在獲利3.57萬元，報酬率89.25％，預計25日抽籤。

目前虎航暫居航空股王，前三季每股賺5.52元，也是航空股的EPS王。累計前10月營收139.39億元、年增35.7％，已超越去年，創下歷史新高，第四季飛日、韓人氣不減，法人估，虎航今年全年每股稅後純益（EPS）上看逾6.5元。

虎航預計扣除10％法定盈餘公積（去年已完成彌補虧損）後，將獲利儘量全數分配給投資人。

虎航是飛日、韓最多航點的國籍航空，26日開航桃園-宮崎航線虎航，累計日本航點達20個，韓國也有4個航點，總計亞洲航網有28個航點、41條航線，目前售票及旅遊業者成團表現優於預期。

虎航表示，靠著在日本綿密的航網，也要吸引日本客來台旅遊，已找來日本人氣女星內田理央擔任日本品牌大使，擴大外籍旅客占比，增強品牌的國際知名度。

隨著年輕旅客消費需求增長，虎航針對20～39歲年輕客群，透過優惠機票、會員制度、靈活旅遊選擇及數位化服務，吸引關注並帶動業績成長。

同時，虎航看好台積電供應鏈進駐中南部，台中、高雄將是未來營運發展重點，目前虎航中南部市場每周飛航10個航班。

展望明年，虎航預期，只要日幣沒有大幅升值，日本仍然是國人出國首選；韓國受惠韓劇熱，吸引大批民眾前往，明年需求不會弱，將持續新增航點，包括日本鳥取、越南大叻、芽莊等，至少3個新航點都在評估中，深化東北亞及東南亞市場佈局。