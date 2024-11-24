學生需要下課休息，老師也需要好的喘息空間，但民進黨市議員陳怡君檢視發現，台北市不到17％的國中有教師休息室，國小、高中更寥寥可數，呼籲教育局盡快盤點學校現有閒置空間再利用，讓各校都有教師休息室，讓老師有好的職場環境，也有助提升教育品質。

根據「國民小學及國民中學設施設備基準」，國小及國高中校園教師休息室空間包括各處室辦公室、教師辦公室、教師會辦公室、教師研究室、交誼廳等，但陳怡君表示，從北市教育局繳交回來的教師休息室照片中，北市86所國中僅有20所設有教師休息室，換算比例不到17％。而教育局雖回覆北市139所國小，其中120間有教師休息室，但僅提供1張照片，真實性存疑。

陳怡君說，對老師來說，教師辦公室是辦公環境，電話也不斷進線，並不適合身心靈放鬆。但只有少數國中有經費重新規劃裝潢、購買設備，提供真正良好的休息環境；有些學校雖有教師休息室，但堆滿雜物、教具，看起來完全不像教師休息室，反而更像倉庫。

她強調，現今各校皆採取融合教育，讓一般生與特殊生一起學習及成長，老師必須針對不同學生因材施教，除了平常的教務工作、備課作業之外，也要面對不同的家長、學生進行溝通，在長期的工作壓力之下，有老師及體恤老師的家長反映，有時候老師也需要一個喘息、釋放情緒、不受干擾的空間。

她建議，少子化後，很多教室都成為餘裕的空間，教育局應立刻盤點學校現有閒置空間再利用，規劃專案經費為老師們設立本就應有教師休息室，老師心情穩定、工作穩定才能幫助更多孩子學習成長。

北市教育局長湯志民回應，學校現在的設備基準沒有「教師休息室」這個名稱，有的稱為老師辦公室，有些學校則會利用閒置空間規劃親師交流教室，讓老師可以專心備課，家長也可以有較好的空間和老師交流，若學校提出希望將環境整理得更好，教育局也會提供協助。