基隆廟口奠濟宮24日上午驚傳火警，所幸火勢迅速撲滅，沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆廟口夜市商圈內的奠濟宮今天（24日）清晨驚傳火警，基隆市消防局緊張出動，發現奠濟宮地下室放置金紙的庫房起火，消防人員訊速布水線搶救，撲滅火勢，所幸沒有人員受困或傷亡。奠濟宮主委謝文賢質疑，庫房晚間廟方都會上鎖，懷疑是遭人縱火。至於詳細的起火原因，還有待火調結果。

基隆奠濟宮是基隆市的三大廟之一，仁三路的廟口夜市也是因為在奠濟宮廟前而得名。今日上午6時許，廟方人員一早到廟後，就發現地下室冒出濃煙，緊急撥打119通報基隆市消防局。

基隆廟口奠濟宮24日上午驚傳火警，所幸火勢迅速撲滅，沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆廟口奠濟宮24日上午驚傳火警，所幸火勢迅速撲滅，沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市消防局獲報後，立即派遣仁愛、信二及中山分隊，出動13部各式車輛及23名消防人員趕往現場。最先趕到現場的消防人員發現，濃煙來自地下室的金紙庫房，便迅速布水線搶救，將火勢撲滅。

廟方表示，雖說地下室庫房近日有施工，但工人及相關的機具都已經撤出，且23日晚間廟方人員到晚間十時許才下班，當時一切如常，孰料今日一早6時許廟方人員到場時，就發現冒出濃煙緊急通報消防局。

奠濟宮主委謝文賢表示，庫房起火點附近沒有電線，也沒看到有電線走火的跡象，再加上平時金紙庫房的大門都會上鎖，質疑遭人為縱火的可能性很大；不過幸運的是沒有造成人員的傷亡。

基隆市消防局表示，關於這起火災的起火原因，已派遣火災調查人員進入廟內採證，另廟方也調閱周邊監視器，釐清地下室起火原因。