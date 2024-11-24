近日蘆竹區大坑溪時常遭民眾陳情白色泡沫汙染，23日桃園市環保局汙染監控中心又再度接獲民眾陳情，隨即派員前往現場稽查，稽查人員到場時，檢視水色呈藍灰色，但涵管下方已無泡沫產生，研判該股廢水已排放完畢，隨後鎖定台茂商場嫌疑重大，依《水汙染防治法》告發並處新台幣6萬元以上、600萬元以下。

環保局表示，大坑溪近日多次遭民眾陳情，11日即已鎖定台茂商場嫌疑重大，當日隨即於該商場放流口採水送驗，經檢驗後超過放流水標準不符規定，依違反《水汙染防治法》第7條告發並依同法第40條處分。23日又再度接獲民眾通報後，稽查人員發現台茂商場汙水放流口殘留之廢水與汙染大坑溪廢水態樣相符，稽查人員發現現場操作未依許可證登記事項運作，違反《水汙染防治法》第14條予以告發。

此外環保局稽查人員亦再度採水送檢，一但送驗確認該公司排放汙水如又不符合規定，將再依違反《水汙染防治法》第7條第一項規定逕行告發，並依同法第40條規定最高可處新台幣2000萬元以下罰鍰，並且限期改善，未完成改善者，將按次處罰；情節重大者將令其停工或停業；必要時得廢止其水汙染防治許可證或勒令歇業。

環保局表示，汙染監控中心24小時受理民眾陳情，可快速調派稽查員前往稽查，若因水域複雜亦會隨時加派人力分工調查，同時也呼籲業者應定期檢查汙染防治設備，避免因故障或操作不慎造成汙染物質外洩，此外亦不可心存僥倖，便宜行事。環保局對於任何惡意汙染案件必定追查到底絕不寬貸。