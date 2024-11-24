連鎖速食店不定期推出新品，漢堡王去年推出的捲捲德腸堡，今年再度回歸，民眾一致給高度評價，還被封為「神仙漢堡」，也釣出一名自稱是漢堡王的前員工網友說，這是她吃過最好的吃的漢堡，但產品才上市5天，部分門市已賣完。

不少網友近日於Threads指出，「漢堡王出的捲捲德腸烤牛堡真的很猛，價錢稍貴但吃得好爽」、「發瘋！漢堡王的捲捲德腸脆雞堡超好吃，一周要吃一次的程度」、「身為在漢堡王做了一年多的前員工真心推，最好吃的漢堡」、「漢堡王出這什麼神仙漢堡」、「昨天晚上去家附近的門市，已賣光了」。

捲捲德腸系列為期間限定商品，19日回歸後就吸引一票人嘗鮮，品項包括捲捲德腸脆雞堡、捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸堡，售價分別是單點119元、套餐164元；單點129元、套餐174元；單點109元、套餐154元，目前已有部分門市在店門口貼公告表示，產品已售罄，需等待進貨才能回復販售。

漢堡王表示，2023年夏季開賣後2周內完售，今年回歸再加碼，推出一系列捲捲德腸堡，主打德式香腸圍成一層層圓圈狀，越靠近漢堡中心，厚實的肉腸加倍彈牙多汁，讓人越嚼越有勁，吸引民眾搶買。