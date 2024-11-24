國民黨今在桃園會展中心舉行第21屆第4次全代會暨130週年黨慶活動，國民黨主席朱立倫致詞時重申，中華民國憲法是中華民國的脊樑，中華民族是我們的根，中華文化是我們的本，國民黨要捍衛我們的根本，守護我們的脊樑，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。

朱立倫指出，1894年11月24日，國父孫中山在檀香山創建興中會，這是國民黨的起源。130年來，國民黨歷經革命，推翻專制，北伐掃蕩軍閥，抗戰保衛國家。面對當前，展望未來，一定要大幅度年輕化，讓更多年輕朋友代表國民黨參選公職、出任黨職，成為未來的骨幹。

朱立倫提到，2016年後國民黨失去政權，民進黨沒收國民黨所有的黨產，並進行政治司法的追殺。在最艱苦的環境下，前主席洪秀柱、吳敦義、江啟臣艱苦奮鬥，領導全黨繼續邁進。130年來，國民黨堅定的以「不怕苦、不怕難、不怕死」的黃埔精神奮戰到底。

朱立倫表示，國民黨一定要大幅年輕化，讓更多的年輕朋友代表黨參選公職、出任黨職，成為未來的骨幹。也要國際化與世界連接，同時還要穩定兩岸，這幾年來秉持「親美、友日、和陸」的重要政策，國民黨不但在華府重新開啟駐美代表處，也與許多重要民主國家建立密切的關係，今年的國慶酒會有超過500多位外賓共同參與，空前熱鬧。

在兩岸關係上，朱立倫強調，國民黨要秉持過去重要基礎，根據中華民國的憲法、兩岸人民關係條例，並根據黨章黨綱，持續進行兩岸的交流對話。更要幫大陸的臺胞、臺生、臺商具體解決問題，降低兩岸緊張氣氛，扮演區域安定的力量。

朱立倫表示，在國民黨最辛苦的時候，必須進行黨務改革，走向自動化、輕量化、內造化，黨務改革過程中的陣痛他必須承擔，唯有如此，國民黨才能可長可久。國民黨擁有的最大力量就是團結，只有團結一致才能一次次克服困難。2022年全黨共贏得15個縣市， 2024年則贏回國會的最大政黨，上個月面對民進黨對基隆的惡罷，國民黨以團結的力量共同守護基隆。

朱立倫提到，在立法院長韓國瑜跟黨團共同努力下，國民黨持續推動福國利民的法案跟預算，並推動國會改革，讓陽光重新照入國會；25年未修的財劃法一定要修正，依照地方自治精神，還給各縣市公道；國民黨還要持續推動核電延役，讓台灣的能源政策走上正確的路；同時國民黨反對廢除死刑，維護社會的公平正義。對於基層的勞工與公務員，也一定要修法，讓他們避免被霸淩。

朱立倫重申，國民黨創建中華民國，守護中華民國是我們共同的責任。中華民國憲法是中華民國的脊樑，中華民族是我們的根，中華文化是我們的本，國民黨要捍衛我們的根本，守護我們的脊樑，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。

朱立倫提到，民主自由是國民黨共同的信念，會與全世界自由民主國家站在一起守護民主自由，也要深化台灣民主，不容許綠色霸權、民主獨裁，共同守護臺灣最重要的民主、自由、法治與人權。

朱立倫強調，此外，國民黨堅持以民為本，創黨的初衷就是希望人民能過好日子，全黨要全力的解決民怨，全力克服低薪、高房價、少子化、高齡化等困難，必須永遠跟民眾站在一起，發展台灣的民生經濟，讓人民能夠過好日子。