世界12強棒球賽如火如荼展開，中華隊23日複賽與日本隊交手，雖以6比9吞敗，不過今晚將正式爭取冠軍寶座，是台灣睽違32年再度站上世界棒球最高殿堂的決賽舞台。花蓮縣政府今晚6時將在東大門夜市轉播賽事，並提前在現場發放3000份限量加倍券，讓鄉親提前買好餐點一起幫中華隊加油。

2024世界12強棒球賽由墨西哥、台灣及日本共同主辦，台灣時間11月10日至11月24日登場，預賽分為A、B組，每組6隊將取前2名晉級超級循環賽，其中，中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲共同分在B組。

中華隊在預賽中一路過關斬將最後取得冠軍賽門票，今天晚上6時將在東京巨蛋決戰日本隊，花蓮縣政府也安排在東大門夜市共融廣場架設大螢幕實況轉播賽事，與鄉親一起為中華隊加油。

特別的是，東大門夜市今天在中華隊爭冠賽事直播前，原本現場預計發放1500份加倍券，讓鄉親買好餐點後一起為中華隊加油，但為了讓「加油聲更加倍」，隨即也再加碼1500份，今晚共將發放3000份加倍券。

縣府表示，加倍券發放時間為下午5時，民眾可持現金100元到東大門夜市兌換200元加倍券，每人限領1次，4區夜市（自強夜市、原住民一條街、各省一條街以及福町夜市）可跨區使用，不過僅限今天使用，逾期失效。