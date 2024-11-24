「2024高雄城市咖啡節」23日於凹子底公園熱鬧登場，活動邀請超過60家咖啡、甜點與特色餐車等品牌店家與來自原鄉部落的咖啡餐飲業者，結合80家「數1數2型農市集」與神農市集店家到場行銷展售，首日即湧入超過2萬人共襄盛舉。

市府首度舉辦「2024高雄城市咖啡節」活動，盼能將高雄各地好喝的原鄉咖啡和優質咖啡館推廣給全國朋友，並積極協助高雄咖啡業者提高知名度與能見度。活動現場除有各式的咖啡店家，限量手沖咖啡與拉花體驗，還有咖啡相關的食農教育、咖啡入菜教學等，活動首日吸引2萬人到場嗨翻「高雄城市咖啡節」。

高市府觀光局長高閔琳表示，此次活動店家分布自高雄原鄉部落、山林海邊到市區，各具特色，其中不乏高雄青農返鄉創業，親自種植咖啡樹，再到採收、脫殼與烘豆，沖泡出充滿高雄風土與店家個性的咖啡。

「2024高雄城市咖啡節」23日於凹子底公園熱鬧登場，首日即湧入超過2萬人共襄盛舉。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

觀光局表示，此次高雄城市咖啡節活動集結60家咖啡特色店家，其中，目前恰逢茂林紫斑蝶季，如「林老師卡好咖啡」、「陳勝咖啡」等都是茂林區的特色店家，而「得恩谷民宿」不僅提供純香咖啡，也提供住宿，還能順道至「蝶Svongvong烘焙坊」購買咖啡入料的麵包。

此外，若在3月前往內門欣賞內門宋江陣、品嚐總鋪師手路菜的宋江大宴時，更可順道至當地的「滿築蜂蜜＆咖啡」品嘗具有蜂蜜香味的咖啡。而在那瑪夏區則有「橋香咖啡」、「樁萱巫師咖啡」，特別推薦在4月賞螢季節、水蜜桃盛產的時節前往，品嚐原鄉部落最在地的咖啡香。