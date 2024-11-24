2024世界棒球12強於23日再次上演台日大戰，雖然這回是日本主場，但還是吸引許多台灣球迷到場支持，其中包括台北101董事長賈永婕。她坦言，從未想過會再度來到東京巨蛋幫台灣加油，同時也分享自己11年前穿著比基尼在場邊應援的辣照，讓如今的她看了直呼：「我到底哪來的勇氣」。

賈永婕在臉書發文表示，沒想過還有機會可以再度來到東京巨蛋幫中華隊加油，回顧11年前經典賽，中華隊在台日大戰的精采表現，至今仍深深刻印在腦中，甚至還因勸阻場邊球迷的衝突而被封為正義姐。

賈永婕回顧自己穿著比基尼的照片後，忍不住直呼：「我到底哪來的勇氣」。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

除此之外，她更公開當年自己直接穿著比基尼進場的照片，可以看到她將外套扣子全部解開露出裡面桃紅色比基尼，且除雙手拿著國旗外，胸口也印著國旗圖案，還特別把自己的事業線打上馬賽克。對比現在衣著保守的她，頭戴著藍色中華隊棒球帽、白色球衣，全身包緊緊，讓她忍不住自嘲：「我到底哪來的勇氣敢穿比基尼啊」。

賈永婕今年與老公、工作夥伴一起幫中華隊加油。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

最後她提到，雖然11年後年紀漸長，「但依然熱血再次來到東京巨蛋揮舞國旗，大聲吶喊！」更呼籲大家今晚火力全開，至於台灣的101也將繼續點燈集氣。貼文一出，網友們紛紛留言稱讚「哇！好辣」、「女神加持一定奪冠」。同時也有人敲碗她再度換上比基尼，而她則笑回：「我醒了啦！」