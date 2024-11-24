高雄市林園警分局昨（23）日晚上21時11分接獲通報指出，在大寮區鳳林三路巷道內一處鹹酥雞攤前有一名男子持開山刀行跡可疑。警方立即派員前往處理，員警到場發現24歲郭姓男子全身刺青，酒後精神不濟持刀坐於機車後座，當場將他壓制帶回警局，依涉嫌恐嚇公眾及妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，當持郭男拿著開山刀坐在機車上，疑似酒後精神不濟，鹹酥雞攤前幾名客人直盯著郭男，深怕郭男對他們不利，因此報警處理。

警方拿出電擊棒示意郭男蹲下交出刀子被拒。（民眾提供／郭良傑高雄傳真）

警方將郭男壓制在地帶回警局偵訊。（民眾提供／郭良傑高雄傳真）

員警到場時，要求郭男將刀子交出，人蹲下，但郭男不配合，為防止意外，警方趁其不備，將開山刀拍落後壓制郭男，過程中一名員警右手掌不慎被刀劃傷，經就醫後無大礙。

因郭男行為涉有恐嚇公眾、妨害公務及傷害罪嫌，警方將他帶回警局偵訊後，全案移送高雄地方檢察署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。

★未經判決確定，應推定為無罪。