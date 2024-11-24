台中24歲詹姓男大生因為參加酒精路跑活動，但詹男不勝酒力酒後脫序，在公益路上大聲叫囂，甚至試圖咬人，其脫序畫面今天曝光，警方指出，公益所員警當場後當機立斷，將其依法管束，保障現場民眾安全。

台中市警一分局指出，公益派出所日前接獲報案，公益路124巷有多名年輕人大聲叫囂，讓周圍民眾和鄰居感到不安，員警獲報到場，發現是詹男因醉酒行為脫序。

詹男酒後脫序。（民眾提供／李京昇台中傳真）

根據了解，詹男等一群大學生，參加當紅的酒精路跑活動，大學生們正準備前往下一個目的地，詹姓男大生醉後出現行為脫序行為，不僅大聲謾罵且於馬路上臥地不起，甚至試圖咬友人的耳朵，過程大聲喧嘩，引起街坊鄰居不滿。

由於詹男的行為已對公共秩序造成影響，且有可能傷害自己或他人，員警依《警察職權行使法》對其進行保護管束。因詹男爛醉嘔吐，員警擔心其身體狀況，隨即通知119救護車到場，將其送往醫院觀察，後續通知母親到場接手，並提醒母親勸其兒子應理性飲酒。

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