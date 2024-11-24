原住民族委員會23、24日辦理第7年Taiwan PASIWALI Festival，集結國內外音樂人才齊聚台東，而人車潮也持續湧向台東森林公園，警方也動員交管。原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu·Zingrur表示，PASIWALI已經是國內外知名的國際音樂節，謝謝7年來來自各地喜好原住民族音樂的好朋友們的支持，也希望大家能持續支持，提昇台灣原住民族音樂在國際間的影響力。

Taiwan PASIWALI Festiva今年首次將周邊市集攤商增至100攤。（蔡旻妤攝）

曾智勇進一步表示，今年以「百」為主題，共有「3個百」，相較過往的45個攤位，今年首次將周邊市集攤商增至100攤，演出團體邀請百人勇士舞及百人百合舞，並擴大邀請世界各國原住民族包含有紐西蘭、夏威夷、智利、模里西斯、印尼、日本、馬紹爾等國家，一同共襄盛舉。

原民會設計3座象徵PASIWALI山豬精神的大型裝置藝術擺放在伊塔原旅。（蔡旻妤攝）

原住民族委員會23、24日在台東森林公園辦理第7年Taiwan PASIWALI Festival。（蔡旻妤攝）

2024 PASIWALI 在台東森林公園擴大場域辦理，包含了乘載族人音樂夢想的「山豬大舞台」，由14組國內外歌手及團隊演出；在「草地大跳舞」安排了娜麓灣樂舞劇團的百人勇士舞及達魯瑪克部落的百人百合舞，還有馬紹爾BukonLabod舞團帶來的演出；而草地上也特別打造了5座世界部落屋，包含印尼爪哇竹器達人屋、藤木植人－編織之屋、太平洋傳統圖騰拍刺屋、北海道愛努UPOPOY文化屋及巴西文化部落屋，「獵人市集」包含100家原住民族特色餐食及手作商品，歡迎大家前來台東森林公園享用原住民族美食，體驗原住民族樂舞。

原民會今年持續與原住民族藝術家合作，設計3座象徵PASIWALI山豬精神的大型裝置藝術，擺放在台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心及伊塔原旅，透過山豬城市意象讓大家知道PASIWALI音樂節已經到來，歡迎民眾抽空跟著山豬的足跡到處打卡拍照。