前勞動部長許銘春遭爆濫用公帑「登台高歌」引發軒然大波。民眾黨立委黃國昌痛批，在民進黨主政下，像許銘春濫用納稅人血汗錢，滿足自我私慾，順便做場子給前老闆陳菊的爛事，到底還有多少？他強調，民進黨官員濫用預算的弊病，已非單一個案，而是系統性的腐敗，一定要嚴肅追究責任，給全民一個交代，絕不能就這樣算了。

「就業安定基金是拿來讓勞動部部長開演唱會的嗎？」黃國昌批評，這兩天前勞動部長許銘春濫用公帑「登台高歌」引發軒然大波，更嚴重的問題是，錢哪裡來的、預算到底編在哪裡、錢可以這樣花？在民進黨主政下，像許銘春濫用納稅人血汗錢，滿足自我私慾，順便做場子給前老闆陳菊的爛事，到底還有多少？

黃國昌指出，那場在2022年9月3日舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，無論是從2022年的預算書、還是決算書，完全無法看出編列於哪一個計畫項下，在政府電子採購網上，也找不到到底是怎麼招標的。

他說，最後從勞動部2022年第四季辦理政策及業務宣導之執行情形表中才能發現，這場許銘春上台高歌的音樂會，共花費356萬7578元，竟然是勞發署從「就業安定基金-促進國民就業計畫」支出的。

黃國昌批評，當時這樣胡搞的勞發署署長，就是這次遭調職的蔡孟良，顯然，會「向上管理」的，不僅只有分署長謝宜容，署長蔡孟良也是好手。「上行下效，腐臭不堪！」

黃說，絕大多數的人民應該完全沒有想到：就業安定基金不是用來促進國民就業，而是被用來拍許銘春馬屁，就業安定基金與就業保險基金，也遭謝宜容濫用採買禮盒作個人公關，原住民公務預算也可以被前主委夷將拿來出個人專刊寫真集。

他質疑，原來預算是可以這樣亂花的，「只要他們高興，沒有什麼不可以」，民進黨官員濫用預算的弊病，已非單一個案，而是系統性的腐敗。面對這樣嚴重的問題，一定要嚴肅追究責任，給全民一個交代，絕不能因為錢都已經花了，就這樣算了。