為防5年後縣市國土計畫通盤檢討才能重新調整開發的窘境，桃園市率全國之先，重新檢視2021年公告的國土計畫專案並跨局處通盤檢討，將2023年才提出的桃竹苗大矽谷、龍科擴等旗艦產業發展政策全都納入，12月起下鄉說明，待明年1月彙整後送內政部，以達到國土計畫指導與功能分區圖一致。

因應桃園城市快速發展，都市發展局於今年中啟動桃園市國土計畫專案通盤檢討，針對桃竹苗大矽谷等中央旗艦計畫，系統性的檢討全市產業儲備用地區位，分別對交通運輸系統與產業發展的關係，以及就業人口移入後衍生性土地空間需求，如公共設施、住商、社福和休閒運動等，一併納入未來發展地區開發種類，同時讓原來零散的未來發展地區集中，形成發展廊帶，提出全桃園有序土地利用藍圖。

都發局說明，各縣市國土計畫已於2021年公告實施，其所載的未來發展地區區位、總量、類型已實際生效，待國土計畫制度施行，將同時與國土功能分區圖實質發揮以計畫引導開發功能，代表未來開發建設，若不屬於各縣市國土計畫未來發展地區範圍，將不得開發，只能待5年後縣市國土計畫通盤檢討重新調整。

都發局為補足2021年桃園市國土計畫版本不足及未竟合理之處，同時也因應中央2023年提出的桃竹苗大矽谷、龍科擴等旗艦產業發展政策，率全國之先辦理國土專案通檢，重新檢視原本畫設的範圍和當前整體城市發展的競合之處，市府內跨機關密集開會，檢討各級產業有序發展的用地需求，納入桃園市近5年城市重大建設區位，以地區計畫方式呈現，例如配合五橫五縱交通計畫規劃的土地轉型與利用，舊工業區轉型，降低2025年國土計畫法上路後，立刻面對須待5年後的縣市通檢才能開發的窘境。

目前已初步完成通檢報告，將於12月陸續到13行政區辦理13場說明會，廣納民意。預計2025年1月將全案成果及公聽會意見彙整後，提付桃園市國土計畫審議會進行審議，審竣後將最新成果連同國土功能分區圖報送內政部審議，以求明年國土制度上路時，落實計畫空間有序利用，兼顧桃園在地發展、並達到國土計畫指導與功能分區圖一致。