59歲香港演員吳君如以電影《我談的那場戀愛》，暌違21年再搶金馬影后。雖然鎩羽而歸，敗給同為港星的29歲鍾雪瑩，但她在慶功宴受訪時稱「沒拿到心情不會受影響，根本就覺得去開Party，很放鬆」，更大器稱「很為香港演員驕傲」。看到李安導演親自到場探望，原本面露疲態的她立刻恢復精神，開心擁抱、搭肩，並拿出手機自拍，化身小粉絲驚呼：「oh my god！」更頻用粵語告白：「我好鐘意你啊（我好喜歡你啊）！」讓李安害羞不已。

吳君如繼續對李安導演示愛喊：「我真的最佩服你，為什麼你能得到奧斯卡2次？我不停跟陳可辛說，你要跟導演學習。」李安也開心回應：「很高興你回來（金馬獎）。」而見到金馬執委會主席李屏賓，吳君如也馬上熱情送上擁抱給老友，「再見到你，我好開心，你應該拍了我100顆鏡頭吧！」李屏賓也同樣對吳君如說：「不管怎麼拍電影，還是要回來（金馬獎）。」最後，吳君如再向李安撒嬌：「什麼時候找我拍電影？」李安露出靦腆微笑說：「會的。」讓她再度激動尖叫。

李安（中）和金馬執委會主席李屏賓（右一）巡場每個慶功宴。（孫伊萱攝）

另外，時隔多年再度參與金馬盛會，她頻誇讚金馬非常好，「每個細節很順暢，也很窩心、精緻。」除了最開心能見到李安，直誇「他好有活力，整場走來走去。」李安一看到她也熱情打招呼讚：「妳好漂亮。」還透露跟關繼威聊天時，對方非常完整地分享看她第一部電影的所有內容，「他真的描述地好清楚。」並稱，自己一路看著關繼威從默默無名到獲得奧斯卡最佳男配角獎，相當佩服，有感而發地說：「他整個過程都很厲害，當演員就是不要放棄。」

吳君如此次相當力挺金馬，儘管行程繁忙，依舊願意旋風訪台，典禮結束參加完慶功宴後，就立刻搭乘今天一早5點的班機離開，要飛往新加坡擔任選秀節目決賽評審。不過她說如果有作品入圍，一樣會參加金馬獎，不過還沒有確定要演出的新片，「明年也不知道，不用特意等監製導演來找演啦，就順其自然。」