新加坡人民行動黨24日上午舉行幹部大會，選舉新一屆中央執行委員會（中委會，核心圈）。新加坡人民行動黨秘書長、國務資政李顯龍宣布，他將留在行動黨中委會，但建議新一屆中委推舉總理黃循財接任黨秘書長。這也是黃循財任總理後，行動黨的首場幹部大會，以及明年11月來屆大選前的最後一場幹部大會。

《聯合早報》報導，李顯龍將最後一次以行動黨秘書長身分，發表演講。他預料會呼籲黨員和民眾，支持由黃循財領導的第四代領導班子，在來屆大選中給予他們強力委託。

中委會獲提名的共19人，行動黨幹部可投12票，得票最高的12人將當選第38屆中委。

獲提名中委的19人分別是黃循財、李顯龍、副總理王瑞杰、教育部長陳振聲、社會及家庭發展部長兼衛生部第二部長馬善高、內政部長兼律政部長尚穆根、永續發展與環境部長傅海燕、國家發展部長李智陞、文化社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝、總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮、衛生部長王乙康、外交部長維文。

名單上排在前面的7人，就是第37屆中委向幹部黨員推薦的人選，也就是俗稱的「核心七人」。而現為行動黨副秘書長的黃循財，在名單中排序第一，這意味著他會接任行動黨秘書長職務。

李顯龍最後一次以黨秘書長身分發言時說，「這將完成我與繼任者之間的領導權交接。」他說，他有意繼續留在行動黨中委，在黃循財出任秘書長之後，擔任支持和顧問的角色。

他說，「和在內閣一樣，我在中委會將不再是發號施令的人，也不會是最後決定者。相反地，我將盡力支持新任秘書長，提供我的經驗讓他參考，幫助他加強黨組織，並凝聚新加坡人的支持，共同應對未來的問題和挑戰。」

來屆大選所有國會席次預計競爭激烈，選民手中的一票，不僅關乎各選區的議員人選，還可能決定治理新加坡的政黨。李顯龍指出，社會和人們的期望都在改變，高標準和良好的政府治理，如今被視為理所當然，「這本身並不是件壞事，但這也給政府帶來越來越大的壓力，要求政府做得更多，即使政府已越來越難以滿足人們不斷提高的期望。」

李顯龍說，人們也擔心屋價和生活費上漲等議題，政府正在積極解決這些問題。例如，預購組屋的等候時間已經縮短，新的黃金（Prime）、優選（Plus）或標準（Standard）組屋分類模式，確保人們可負擔得起組屋。通貨膨脹也有所緩解，政府將繼續為家庭提供支持，特別是那些更有需要的家庭。

李顯龍說，行動黨面對的最大難題，是如何爭取一部分選民的支持；這些選民知道行動黨在治理新加坡方面表現出色，並希望行動黨繼續執政，另一方面希望在國會看到更多反對黨議員和不同的聲音。

李顯龍預計，來屆大選的所有議席都會出現激烈競爭，「你投下的一票，不僅決定選區議員的人選，還可能決定治理新加坡的政黨」。他補充說，「因此，新加坡人最明智、最負責任的做法，就是憑良心投票，投給你們認為最能保障你們的生活、生計和未來的政黨，你們真正希望治理新加坡的政黨。」

黃循財則說，自己雖在政府服務很長一段時間，但在真正開始前，沒有任何方式可讓人準備好，承擔做出關鍵決策的額外責任。不過，他表示自己已適應新角色，現在是時候考慮黨內領導層交接的時機。

他說，「正如你們剛才聽秘書長（李顯龍）說的，我們已決定現在是時候了。踏出這一步意味著我們完成領導層更新——無論是在政府和黨內，火炬都已傳給下一代，我將在你們和新選出的中委會支持下，帶領行動黨參加來屆大選。」