吳姓女子與先生張男離婚數十年，並於孩子阿國（化名）未上小學前即離家，2021年時，阿國因吸毒持刀回家喧鬧揮砍，張男為防為自身及家人安全，用球棒抵抗，卻防衛過當導致阿國送醫急救不治。兩年後吳女收到兒子阿國所遺土地之地價稅通知，才知兒子已身亡，內心感到痛苦向張男求償百萬。

2021年某日凌晨阿國因吸毒回家鬧事，張男持球棒抵抗阿國持刀揮砍時，明知阿國刀械掉落，並跌倒在地，四肢已有流血，仍持續以球棒朝阿國肢體揮打，直至阿國側躺倒臥於地上失去攻擊能力，始行停手。

張男因防衛過當，導致阿國受有四肢出血、右手及左腳開放性傷口、多處骨折等傷害，送醫急救後不治。經法院刑事判決過失致人於死，判處有期徒刑6月確定。

吳女認為張男是故意侵權行為，致阿國傷重死亡。法官調查，吳女於阿國6歲時，與張男離婚，且離婚前2、3年即已離家，但與阿國仍有聯絡。阿國死亡，無人告知吳女，直到2023年接獲阿國所遺土地之地價稅通知，經詢問後始知悉，身心受有極大痛苦，張男應賠償原告精神慰撫金。

新竹地院法官認為，吳女在阿國年幼時即已離家，與阿國相處時間不多，直到阿國死亡近3年始因收到地價稅單而查問阿國情形，與阿國親子關係並非十分密切，但母子親情終歸無法捨離，縱與阿國未經常連繫見面，聽聞子女惡耗，仍會感到不捨與痛苦，認吳女得請求精神慰撫金以45萬元為適當。

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