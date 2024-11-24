賴姓診所護理師未取得合法醫師資格，竟替張姓患者施打玻尿酸、肉毒桿菌等美容保養項目，導致張女鼻部皮膚黑腫，就醫診斷受有鼻部皮膚壞死合併前額與鼻部血管炎傷害，不只外觀有疤痕，還要定期回診接受醫美治療，憤而向賴姓護理師提告求償200萬元。

在診所服務的賴姓護理師明知自己無法執行醫療行為，竟聲稱可替張女施打玻尿酸、肉毒桿菌之人體侵入性美容保養項目，經張女同意後，賴女即以針筒注射方式，替張女施打臉部玻尿酸、肉毒桿菌。

未料張女因施打上開針劑，致鼻部皮膚黑腫，前往大醫院就醫，經醫師診斷受有鼻部皮膚壞死合併前額與鼻部血管炎之傷害，致張女受有醫療費用新台幣4萬9589元損失，及非財產上之損害195萬411元，為此求償200萬元。

法官認為，賴女既身為專業護理人員，具備相當醫療素養與專業技術，仍在無醫師指示情況下，擅自為告訴人施打玻尿酸、肉毒桿菌而執行侵入性之醫療業務，乃至不慎造成告訴人容貌受損，且迄今尚未完全復原，其過失情節與犯罪所生之損害均非輕，刑事判賴女犯醫師法處有期徒刑6個月，併科罰金新台幣100萬元，賴女不服上訴遭駁回。

民事法官則認為，賴女醫療行為導致張女受傷，且該傷勢患部位於鼻部，對正值青春年華的張女外觀及容貌造成一定影響，且自該醫療行為造成張女鼻部皮膚壞死合併疤痕形成，至今仍須定時回診接受醫學美容科治療等事實，自堪信其精神上及肉體上必感受莫大之痛苦，判賴女賠償54萬9589元。

★未經判決確定，應推定為無罪。