大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，距離上次建醮已時隔36年，來自全台各地超過百間宮廟的神明，23、24日齊聚大甲鎮瀾宮駐駕，建醮神壇擺滿神尊，估計有近1.8萬尊神像形成一片「神牆」，規模相當壯觀。

大甲鎮瀾宮建醮。（大甲鎮瀾宮提供／李京昇台中傳真）

大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典。（大甲鎮瀾宮提供／李京昇台中傳真）

今年甲辰龍年，大甲鎮瀾宮舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，來酬謝神恩，建醮活動從本月15日「玉皇壇的啟燈儀式」揭開序幕，直到12月15日，距離上一次建醮已是1988年，已經時隔36年，因此廟方這次辦理七朝清醮，更盛大隆重。

全台各大宮廟家陣頭陸續在大甲市區踩街遊行，沿路可見當地家戶設香案、燃放鞭炮迎接各地神明，難得熱鬧景象，讓當地居民直呼是「小過年」，各廟神明鑾隊最後抵達鎮瀾宮駐駕，象徵眾神一同參與神聖的建醮活動。

而建醮神壇擺滿神尊，最高有1.6尺、最小則有2、3吋，為了讓每尊神像都能「露面」，廟方工作人員會也金紙墊高，讓小尊神明不會被遮擋，所有神明都能齊聚同樂。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，每尊到訪鎮瀾宮的神像，都會披掛彩帶與金牌，並戴上識別證以確保活動結束後，都能順利返家，同時在安座之前，會請專人攝影記錄建檔。

他說，現在大甲、大安、外埔與后里區的每個建醮神壇，都有上千尊神像，目前估計約有1.8萬尊神像，盛況空前，這次突破2萬多尊的機會很高。