【全程字幕】韓國瑜認對國民黨恨鐵不成鋼 「一個老婆、一個黨」妙喻從政生涯 @ChinaTimes

國民黨全代會暨黨慶今登場，立法院長韓國瑜致詞時回顧這幾十年，以「一個老婆、一個黨」形容，他說結婚不見得是初戀，但加入國民黨百分之百是第一次加入政壇，對國民黨不滿、抱怨和憤怒的情緒，總結只有「恨鐵不成鋼」可形容，但他還是對國民黨充滿信念、希望它越來越好。

韓國瑜致詞時表示，在基層時常聽到很多對國民黨的抱怨和不滿，但這麼多海內外黨代表今天齊聚一堂，在很多不好的情緒與氣氛下，依然到桃園參加國民黨130周年黨慶，代表大家對國民黨都有堅定的信念和熱愛。

韓國瑜提到，回顧自己這幾十年走來，可用「一個老婆、一個黨」形容，結婚不見得是初戀，但加入國民黨百分之百是第一次加入政黨，夫妻在家吵吵鬧鬧、心生不滿，可還是會為了孩子、家庭繼續走下去；對於國民黨有時也會心生不滿、充滿抱怨甚至是憤怒的情緒，「恨鐵不成鋼」，但大家都希望國民黨越來越好。

韓國瑜說，相信廣大的台灣民眾都能感覺到，民進黨執政真的太差，很多地方要靠國民黨監督。他的年紀一天天大了，夕陽即將西下，但驀然回首，還是對國民黨充滿信念。

韓國瑜表示，他堅信國民黨是維護中華民國的最重要的一股力量；他堅信國民黨的存在，是維護中華文化道統最重要的一股力量；他堅信國民黨強而有力的存在，是保護台澎金馬安全最重要的力量；他更堅信國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展兩岸交流最大的一股力量。

韓國瑜說，國民黨強而有力的存在是最重要的，希望大家多多鞭策、鼓勵，但是對執政的民進黨更要加強監督，在三黨不過半的情況下，國民黨立委們非常辛苦，尤其是陳玉珍，大家可以看到她已經掉一顆牙齒了，陳菁徽則是差點連命都丟掉，這都是在立法院奮戰要付出的巨大代價。

韓國瑜強調，相信在黨團三長的領導下，所有立委奮力衝刺，未來在立法院的表現會越來越好，也會讓國人對國民黨充滿更多信心，讓執政的民進黨各種荒腔走板能被匡正、走向更好且不腐敗的執政道路，國民黨的存在是最重要的，拜託各位黨代表繼續鼓勵鞭策、繼續熱愛國民黨，一起加油。