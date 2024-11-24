根據中國新聞周刊報導，大陸生態環境部近日正式批覆長沙至贛州高速鐵路（長贛高鐵）建設專案的環境影響評估報告，意味設計前置要件全部完成。有業內人士透露，長贛鐵路具體開工日期應該在12月即今年內開工。華東師範大學城市發展研究院院長曾剛指出，長贛高鐵的建設將使部分江西城市如贛州，轉變為重要交通樞紐城市，迎來更好的投資環境和便利的物資內外交流。

據了解，長贛高鐵規劃正線長429.48公里，設計速度350公里／小時，線路自長沙西站由常益長鐵路接出，向東南方向行進，途經黃花機場T3航站樓、瀏陽市、上栗縣、萍鄉市、蘆溪縣、蓮花縣、永新縣、井岡山市、遂川縣、贛州市南康區、贛州市章貢區至設計終點贛州市贛縣區。專案按照客運專線雙線設計，建設工期為5年。

事實上，長贛高鐵是大陸「十三五」鐵路規劃目前為止僅有的3個未開工高鐵項目之一。早在2014年就進行規劃研究；2017年底列入「十三五」鐵路規劃。但最近幾年因環評批覆等因素與長沙望城區段雜訊等問題投訴較多、爭議較大，環評工作一度暫時中止。再隨著環評的批復，長贛鐵路即將進入建設階段。

北京交通大學交通運輸學院教授楊浩表示，整體看渝長廈通道是目前大陸在建的一條重要通道，連接渝、鄂、湘、贛、閩等省份，是溝通重慶到福建沿海的快速通道，未來甚至還可能從重慶向西北延伸到喀什，成為西北到東南溝通的重要大通道。

楊浩說，渝長廈通道同時還發揮連接溝通「三縱一橫」，完善高鐵幹線網結構的作用，例如在長沙與京廣線接軌，在萍鄉與滬昆線接軌，在贛州與京港第二通道接軌，所以處於這條高鐵幹線上的城市，將大為受益。