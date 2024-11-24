勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案引起社會譁然，前分署長謝宜容被控霸凌，甚至扯出綠營派系內鬥，總統府前發言人Kolas Yotaka呼籲，「不要政治化，一旦政治化大家就會看不清真相，特別是用政治力量去做錯誤解讀，還反而可能無意之間成為霸凌者」。

《人間魚詩生活誌》發行政治畫刊「誰能代表我」，邀請前總統府發言人Kolas Yotaka擔任「誰能代表我」特約總策劃，24日上午舉行發行記者會。

Kolas Yotaka會後受訪談到霸凌事件被解讀為派系鬥爭，她認為，大家「不要腦補」，看事情就看證據、事件本身，不必然一定要認為跟民進黨內部派系鬥爭相關，相信歷年來在不同政黨執政下，其實職場霸凌無所不在，不只在公部門、在私部門也是。

Kolas Yotaka表示，「職場霸凌最難被人忍受的事情，一個人在工作場所每天至少工作8小時，如果在一起互動的長官、同事、下屬有霸凌行為，制度上要反省，如何保護被霸凌者，如何透過社會教育，告訴大家界線在哪裡，必須根本上改善」。

Kolas Yotaka強調，她不想直接回答任何個案的問題，但是她依然覺得不要把它政治化，一旦政治化大家就會看不清真相，特別是用政治力量去做錯誤解讀，還反而可能無意之間成為霸凌者。

至於霸凌事件是否危機處理太遲鈍，Kolas Yotaka回應，「不在其位很難去謀其政」，政府必須善用各式各樣管道，在第一時間儘速對人民說，資訊公開透明，只有這樣才可滿足社群時代，再也不是只靠新聞稿，或是事過3天、5天再出來開記者會，就可以滿足所有民眾，她很難直接回答，但大家一定要知道時代進步、民意轉速已經進入到光速，政府反映要加強。

對於朝小野大政局，Kolas坦言，個人非常擔憂，「現在跟阿扁時代的朝小野大不一樣，有一個非常強而有力、非常令人恐懼的武器，叫做社群與網路，不斷挑弄、製造仇恨對立，絕對是對朝小野大的民進黨政府，造成更大的挑戰」。

Kolas說，她非常非常憂慮，尤其社群媒體加入，已經變成非常棘手的狀態，每天澄清假訊息，或是想要反駁對手陣營，已經耗盡非常多精力，對當前政府來說非常有壓力，社群進步已經到新戰場，在野黨與執政黨需要去突破。

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