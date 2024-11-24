教育部表示，正研擬「第三人生大學」計畫，招生對象以年滿55歲者為優先，預計明年1月公布試辦計畫，114學年開始執行。而華梵大學日前宣布將發展成一所無疆界的「全齡學習大學」；空中大學也會加入「台灣AI大學聯盟」，積極扮演「第三人生大學」角色。

時代快速變化，每個人都應活到老學到老。此外，國內面臨嚴重少子化問題，許多大學如果只招年輕學生，將面臨生源不足問題。在這種情況下，教育部擬推動「第三人生大學」，邀請大學校院加入辦理，也讓年長者有學習管道。

立委吳春城多次在立法院質詢時說，45歲以上的「壯世代」掌握台灣2／3的財富，許多人最大的遺憾就是沒讀大學，教育部理當運用大學豐富的資源，透過制度鬆綁等方式，鼓勵壯世代重返校園。

教育部表示，因應55歲以上人口教育及技能訓練需求增加，正規畫「第三人生大學」試辦計畫，招生對象以年滿55歲者為優先，依據目標學員需求來開課，提供彈性修業方式，並提供較為彈性之入學管道，將邀請大學校院加入試辦。

教育部說，「第三人生大學」試辦計畫期間採累計學分方式，後續並滾動修正，長期將規畫銜接學位授予，滿足他們學習需求及協助其強化參與職場之能力。教育部預計最慢於114年1月公布試辦計畫，114學年開始執行。

華梵大學校長李天任近日也宣布，將在少子化挑戰下，發展華梵成為一所無疆界的「全齡學習大學」，積極吸引各年齡層的學習者，推動跨領域的創新課程，在教學與產業間尋求新的鏈結與突破，培育學生多元能力。

李天任表示，將充分發揮華梵大學位於山林中的自然環境優勢，與地方創生有機結合，為「壯世代」及其他年齡層的學習者提供有價值的學習經驗。現在華梵大學大學部已有約1／4學生是45歲以上，其中佛教藝術系更是達到7成。

空中大學提供國人「終身學習」管道，教育部表示，由25校組成的台灣AI大學聯盟，下學期將擴充到50所大學的規模，而針對非大學在學生想要學習AI的部分，也已考慮納空中大學入聯盟。

空中大學表示，未來以「輔助學生適應未來變遷能力」為重要學習基礎，針對成人學習者的二度就業職能需求，已進行課程改造，加入AI人工智慧聯盟，積極扮演「第三人生大學」角色。