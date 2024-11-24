高雄在地公仔創作品牌「AKSOULMUCH」在高市府青年局的參展補助奧援下，遠赴紐約參加「Five Points Festival（五點藝術節）」，短短2天展期，迅速累積6倍以上社群觸及率，現場展售額也突破台幣6位數，「AKSOULMUCH」此次參展不僅提升知名度，更促成跨國聯名合作，成功將台灣原創IP角色推向世界各地。

「AKSOULMUCH」品牌由設計師夫婦Aalis和Kenneth共同創立，品牌名稱源起自兩人英文名「AK」作為開頭，希望以玩具公仔傳達豐富（Much）與情感（Soul）。目前「AKSOULMUCH」已創作12款個性鮮明的原創角色，並透過社群平台接單銷售。

對「AKSOULMUCH」品牌而言，參加國際展會仍是曝光和拓展市場的重要途徑，近年來積極尋求跨國、跨域合作，並與多國創作者聯名，作品已遍及中港澳、日本及東南亞泰國、越南等地，甚至拓展至歐美市場，讓全球看見高雄的IP設計潛力。

「AKSOULMUCH」6月首次遠赴美國紐約參展，這次參展順勢促成與紐約老牌潮玩店「My Plastic Heart」的聯名合作。Kenneth表示，回國後仍持續收到合作邀約，顯見參展效益延續未退，感謝高市青年局的參展補助，減輕交通、住宿及場地費用的開銷，讓台灣潮玩藝術得以跨入美國市場，拓展台灣潮玩藝術知名度。

高市府青年局長張以理指出，潮流玩具風靡年輕世代，玩家交流和潮玩店寄售風氣日漸盛行，都為創作者提供更大的發揮舞台，產業前景可期。未來青年局將持續推出各項青創輔導政策，包括前期資源挹注到後期品牌曝光，藉以支持高雄文創產業打造堅實後盾。