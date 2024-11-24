桃園市平鎮區農會24日舉辦「蘿蔔節」活動，副市長蘇俊賓與現場千人一起動手做菜包、醃蘿蔔，場面熱鬧。蘇俊賓說，白蘿蔔是桃園重要農特產，感謝平鎮區農會長期以來和市府農業局合作，不只推廣農業也推廣美食，也往下紮跟推廣食農教育，期待透過不同推廣活動結合客家文化，打造平鎮區特色。

桃園市平鎮區農會舉辦蘿蔔節，副市長蘇俊賓與千人一起製菜包、醃蘿蔔。（呂筱蟬攝）

蘇俊賓說，他的人生很多第1次都獻給平鎮區農會，去年和大家一起千人踩酸菜，今年也是人生第一次做客家菜包，全台灣最好吃的客家菜包就在桃園，因為桃園有全台灣最好吃的蘿蔔，種植面積超過15公頃，白蘿蔔產量32萬公斤，也是桃園重要的農特產。感謝平鎮區農會長期以來與市府農業局合作，不只推廣農業也推廣美食，也往下紮跟推廣食農教育，讓下一代了解在地農業與文化， 吃的到餐桌上的食物也了解產銷過程，市府會繼續支持平鎮區農會各式農業推廣活動。

市府農業局則說，桃園是台灣客家美食首都，今年平鎮區農會舉辦蘿蔔節，農民種植有夏玉、明利、板葉中生、金鉤及大眾廣為熟知的台灣白玉品種，從9月初開始種植，11月秋冬季節採收，估計可以採收700公斤。舉辦活動讓參與民眾都可體驗產地到餐桌，了解蘿蔔種植生長方式，並學習如何挑選與保存新鮮的食材，最後動手加工做成美味醃蘿蔔及客家菜包。