全國交通安全最高榮譽的113年「金安獎」得獎名單近日揭曉，新竹市榮獲7項大獎，包括達標獎、交通工程全國第2組第1名、交通安全教育全國第2組第1名；另，西門國小、香山高中國中部、南寮國小主任徐敬嵐、新竹國小志工蘇國安都獲獎。

代理市長邱臣遠表示，市府團隊努力執行「交通暢行」政策，不斷改善竹市交通安全環境，減少交通事故死亡人數，112年達成交通部設定之死亡人數減少5％改善目標，獲得「達標獎」榮耀，展現道安各小組努力成果。

交通處長倪茂榮說明，市府已連續2年在交通工程第2組得到第1名，代表交通部肯定市府在交通工程上的努力。市府持續透過縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、加強行穿線照明、設置避車彎、檢討車道配置及增設偏心左轉車道等改善方式，確保駕駛行車視野無阻礙，車流動線減少交織，減少衝突點，提供竹市交通安全環境。

今年市府也持續積極向中央爭取補助經費，目前慈雲路、介壽路及多處危險路口改善工程正在發包中。另外，也透過橫向聯繫，統整各局處需求，爭取中央補助共10案、總經費約2.3億元，辦理改善行人安全環境。

教育處長林立生表示，為了擺脫「行人地獄」的惡名並打造安全的交通環境，從小建立正確的交通安全意識至關重要。竹市教育小組已連續5年獲得交通部金安獎的肯定，今年更榮獲交通安全教育全國第2組第1名，實屬不易。

另，獲獎的學校名單與獎項還包括有西門國小獲得國小組交通安全教育訪視特優、香山高中國中部榮獲國中組交通安全教育訪視特優、南寮國小主任徐敬嵐獲得導護教師績優獎、新竹國小志工蘇國安獲導護志工績優獎。

林立生指出，市府每年舉辦交通導護人員安全防護教育研習活動，提升志工的專業知能，確保他們在執行工作時能為學童提供更多的安全保障。為了進一步保障竹市導護志工的人身安全，市府還為每位導護志工投保團體意外險。

另在交通基礎設施方面，112年度市府配合內政部國土管理署的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，積極推動竹市通學步道改善工程，共有24所學校獲得補助，總核定金額達4億6800萬元。