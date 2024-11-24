世界12強棒球冠軍賽台日大戰將在今晚6時登場，由於中華電信Hami Video宣布不再免費提供低畫質頻道，讓許多無法在電視前看球賽的民眾擔心看不了冠軍戰。對此，Hami Video近日推出一日免費體驗，輸入序號「2024win」免費看24小時。另外，信義新光三越A8電視牆也將戶外全程轉播賽事，一起幫中華隊加油。

世界12強棒球中華隊睽違32年打進冠軍賽，Hami Video近日推出一日免費體驗序號，讓民眾免費看冠軍賽直播，為中華隊加油。首先進入Hami Video網站或App後登錄會員，選擇「優惠兌換」並輸入序號「2024win」，即可免費觀看24小時，輸入後立即生效，一個帳號授權7台裝置登入使用。

另外，新光三越也宣布，今晚6時起在信義新光三越A8的戶外電視牆，面向香堤廣場將會全程戶外轉播台日冠軍賽，大家可以一起到場為中華隊大聲應援。

至於家中有電視的民眾，則可以在緯來電視台、東森電視台、中華電信MOD愛爾達電視體育台收看台日大戰。