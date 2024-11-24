買小瓶礦泉水但按桶裝水收費；1天內採多種方式測身高，近日大陸國家醫保局用通俗表述來解釋部分醫療機構的過度診療、超標準收費等騙保行為，23日更在官微發文通報多家三甲級醫院的違法違規，且今年檢查發現部分醫療機構對自查自糾敷衍應付。

根據極目新聞報導，大陸國家醫保局通報包含內蒙古自治區人民醫院、江西省九江市第一人民醫院、吉林省長春市中醫院、河北省石家莊市人民醫院、甘肅醫學院附屬醫院（平涼市人民醫院）、山東省濟南腎病醫院、黑龍江省黑河市五大連池福康醫院等7家醫院，分別存在過度診療、重複收費、超標準收費、分解收費等違法違規行為，且前5家均為地方知名的三甲醫院。

據說明，這7家醫院涉及違法違規使用醫保基金近9000萬（人民幣，下同），違法違規金額排在前三者，看到內蒙古自治區人民醫院存在82項問題、違法違規金額涉及3466.7萬元；河北省石家莊市人民醫院86項問題、2000.9萬元；吉林省長春市中醫院存在38項問題、1638.7萬元。

以超標準收費為例，河北省石家莊市人民醫院進行腔鏡類微創類手術，創面較小，但術後按「大換藥」標準收取換藥費用，相當於消費者買小瓶礦泉水，商店卻按桶裝水收費。

而在重複收費方面，江西省九江市第一人民醫院進行椎間融合器植入植骨融合術收費同時，又重複收取脊髓和神經根粘連松解術、減壓術費用，相當收取電腦維修費後還連帶收開機跟登錄費。

大陸國家醫保局表示，下一步將對全大陸定點醫療機構自查自糾情況進行抽查複查，對自查自糾嚴重不到位的定點醫療機構，違法違規問題屢查屢犯、拒不整改的醫療機構，將從嚴從重處理並予公開曝光。