凍豆腐是常見的火鍋料。營養師夏子雯表示，板豆腐經冷凍的步驟後，就成為凍豆腐，除提高營養密度與蛋白質，且會產生一種可以破壞人體脂肪的酸性物質，能加速人體的新陳代謝與排出脂肪，有助減重，但提醒別加入麻辣鍋中，以免凍豆腐的多孔結構吸附油脂，反而越吃越胖，

夏子雯在臉書「夏子雯-貼近你生活的營養師」PO文指出，如果平時會買板豆腐回家烹煮的朋友們，用不完的豆腐放久了也容易壞，建議可以將剩下的板豆腐切小塊、放入冷凍庫能延長保存期限，等到下次需要凍豆腐料理時，能直接取出使用。

夏子雯指出，凍豆腐是由板豆腐經冷凍的產物，凍豆腐未冷凍前營養價值不變，同一塊豆腐營養價值當然一樣，但經由冷凍後，凍豆腐的含水量減少，所以在同重量下營養密度會提高，蛋白質的含量也相對高。

夏子雯指出，豆腐經過冷凍之後，還會產生一種酸性物質，可以破壞人體脂肪，加速脂肪排出，而且蛋白質比例高，攝取足夠能提升新陳代謝、控制體重。

不過，夏子雯提醒，若是把凍豆腐丟進麻辣火鍋中，凍豆腐的多孔結構會把麻辣湯的油脂全部吸進去，反而會增加熱量攝取、越吃越胖，選擇清淡的烹調方式，才能真正發揮凍豆腐的健康優勢。