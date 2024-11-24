張艾嘉、劉奕兒、林嘉欣主演《女兒的女兒》獲本屆金馬5項大獎提名，最後由導演兼編劇黃熙奪下最佳原著劇本獎。71歲張艾嘉出席慶功宴時，對於爭后失利表示心情輕鬆，更被一旁的金馬執委會主席李屏賓爆料鬆口「想退休」，當場嚇壞眾人。她趕緊澄清「不是退休啦！是覺得我差不多了，應該是時候給年輕人了，我要做幕後，很多的工作還沒做完，因為不專心的話你做不了，我還有太多的事情想做，可是我的年齡沒有太多了，所以我必須要花點時間做我自己想做的事」。

張艾嘉再度強調「可能會比較少有演出的作品，有太多優秀的演員了，我很喜歡做幕後的事，只是因為一直忙拍戲，拖著不太好。」聽到現場媒體對於她決定減少演出直呼遺憾時，張艾嘉謙虛回「沒有人會覺得遺憾」，並稱能夠在70歲還可以演到《女兒的女兒》這麼好的電影，「我沒有什麼遺憾了。」李屏賓同樣覺得可惜，再度幫腔「那麼多新秀在你旁邊，但是榜樣（指張艾嘉）要依舊存在。」張艾嘉笑回「我從來沒有懶惰過！而且我覺得我稍微太不懶惰了」，接著看向一旁的導演說「就讓他們覺得壓力有點大，對不對？」導演立刻說：「不會！榜樣很需要的。」

連續3任金馬執委會主席開心合照，左起李屏賓、張艾嘉、李安。（東昊影業提供）

張艾嘉表示並沒有要息影，只是會更慎重挑選劇本，「以後我還演出的話，一定是讓我覺得真的很棒的角色。」記者追問「可能是李安導演親自邀約？」她也笑喊「李安導演跟我的淵源實在太久，所以我也在等他！」雖然不忘要記者不要給李安壓力，也忍不住要李安實話實說，「你也不要不誠實，沒有還是OK！」李安則憶起當年合作父親三部曲最後一部作品《飲食男女》，直誇「她（張艾嘉）那個戲真的演的很好」，但表示自己向來都是以電影為主，只要角色適合都很願意再合作。

而被問及擔任導演後，是否也會再找片中飾演女兒的林嘉欣和劉奕兒再合作，張艾嘉表示「我隨時看到很棒的演員都想要合作，只不過我一個人真做不了那麼多事」，更稱讚連續2年入圍金馬女配角的劉奕兒，「她才剛開始就已經演過這麼多不同的角色，所以你會擔心她沒有角色演嗎？我一點都不擔心。」劉奕兒也趕緊道謝，並稱慶功宴有特別戴上張艾嘉送我的項鍊，「希望能讓媽媽開心」，讓一旁的張艾嘉露出寵溺微笑說「她現在就是每天唸著媽媽，很乖的女兒，2個都是很照顧我的女兒」，更笑說縱橫演藝圈超過50年已兒女滿天下，「剛張震看到我也叫媽」。