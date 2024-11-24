行政院長卓榮泰24日到高雄六龜區參加台27線「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃）」動土典禮，他期許，動工可以延期，但完工不能延期，要如期如質完工。希望未來此工程能夠便利當地民眾生活，並在救災時能搶救人命。

行政院長卓榮泰24日到高雄六龜區參加台27線「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃）」動土典禮，他勉勵工程人員如期如質完工。（林瑞益攝）

卓榮泰視察「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」，高雄市長陳其邁，立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩陪同。陳其邁與立委感謝中央的支持，此交流道工程動土是第二期工程開工動土典禮，車道配置採雙向4車道，並於外側設置2慢車道，長度約8.1公里，工程經費104.9億元。工程已於今年9月3日開工，預計於2030年6月完工。

卓榮泰表示，從中央開始核定計畫，到地方動土，這是地方發展的一件大事。他要謝謝行政院前院長蘇貞昌、陳建仁，核定並修正計畫，也謝謝陳其邁。此工程光高架道路就有6.2公里，帶來的工程考驗很大。

卓榮泰也提出兩點要求，希望在興建此工程道路時能夠與地方民眾友善，以及跟環境友善相處。他希望工程人員能了解地方，完善施工方式，並與自然的原生物種、自然生態共榮共存。

此外，交通部公路局南區公路新建工程分局評估，未來六龜至茂林可以減少10公里路程，且避開美濃市區，時間可以減少25分鐘以上。