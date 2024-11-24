新加坡人民行動黨24日上午舉行幹部大會，選舉新一屆中央執行委員會（中委會，核心圈）。隨著新加坡人渴望有更多反對黨聲音，人民行動黨副秘書長、星國總理黃循財說，新加坡面對的更大風險，是失去穩健和良好的政府，削弱解決國家和人民問題的能力。

星媒《聯合早報》報導，黃循財24日在黨幹部大會發表演講時指出，反對黨在上一屆全國大選警惕要提防反對黨被殲滅，呼籲人民拯救他們，但實際上這種情況不可能發生。

他提出，國會自1981年一直都有反對黨議員，非選區議員制度也確保國會至少有12名反對黨議員，強調新加坡反對黨將一直存在。

基於人們對更多反對黨聲音的渴望，黃循財說，失去穩定、強有力和良好政府的風險更大。他指出，反對黨承認他們遠未準備好組建政府，他們會這麼說的一部分原因，是因為知道如果公開宣稱要執政，人民就不會支持他們。反對黨安撫人民，他們只是要反對，不想組成政府。

不過，黃循財認為，如果越來越多選民被說服並投票給反對黨，反對黨很快就會變成政府，這並不需要大幅的選票變化。黃循財以上一屆大選為例說，不少集選區和單選區競爭激烈，支持率稍微變化就可能導致非常不同的選舉結果，甚至輸掉多三四個集選區。這意味著政府將失去四五名部長，也就是內閣的四分之一。

他說，「這最終會大大削弱政府，以及政府解決國家和人民問題的能力，而一切都將在世界變得更加不確定和動盪的時刻發生。」

黃循財向在場黨員強調，明年11月的來屆大選事關重大，不能認為行動黨理所當然會勝選並組成穩健的政府。他說，所有人都必須盡一分力，與居民建立緊密關係，為他們解決問題和改善生活，「尤其是在競爭激烈的情況下，這些事情非常重要」。