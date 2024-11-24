觀光署日前公布今年1～9月人潮統計，最多遊客的景點是彰化縣「鹿港老街」，吸引1355萬人次；第2名是嘉義市「文化路夜市」1198萬人次；第3名為台南安平小鎮1188萬人次。彰化鹿港老街今年上半年只有833萬人次，才過3個月造訪人次就突破千萬人次，坐穩第1名。

根據觀光署公布的最新統計，最強景點由彰化縣鹿港老街拿下，累計1355萬人次朝聖；第2名是嘉義市文化路夜市，共累計1198萬人次造訪；第3名則是台南安平小鎮1188萬人次；第4、5名分別為雲林縣北港朝天宮964萬人次，以及台北101的917萬人次。

第6名至10名依序為桃園老街溪沿岸步道765萬人次、雲林縣北港武德宮723萬人次、台北松山文創園區704萬人次、台中市一中商圈691萬人次，和高雄市駁二特區684萬人次。

觀光署今年9月也曾針對今年1～6月台灣景點做統計，台南市安平小鎮吸引1049萬人次拿下冠軍；第2名雲林北港朝天宮851萬人次； 第3名彰化縣鹿港老街833萬人次，但才過3個月排名就大洗牌，彰化鹿港造訪人次突破千萬人次，成為全台景點冠軍。

彰化縣鹿港老街在Google有4.4顆星的高評價，遊客讚建築物古色古香，美食選擇多，是休閒放鬆的好地方，值得一去。