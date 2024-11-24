中華隊在世界棒球錦標賽的成績營造一波棒球熱浪，台南市政府舉辦的戶外直播逐日掀人潮，23日即使是「消化試合」的中日戰，仍湧入全場千人爆滿球迷，許多人抱怨場地太小擠不進去，紛紛到台南市長黃偉哲臉書粉專留言，台南市政府決定在南瀛綠都心公園加開新營直播場。

中華隊打入複賽，棒球熱浪襲捲台南市，許多球迷揪團找運動餐廳一起加油，市府在中西區永華國民運動中心廣場舉辦的戶外直播人潮1天比1天多，民進黨台南市黨部跟進在台南大遠百公司1樓廣場舉辦直播派對，還請來啦啦隊帶動氣氛，兩地廣場都擠滿球迷。

「連站的地方都沒有」、「還有人要爬牆」市府的戶外直播廣場一下就被擠爆，23日的中日大戰勝負不影響晉級，仍有超過1000人次球迷前往現場一起加油。許多人被堵在入口擠不進去，紛紛上網抱怨場地太小，呼喊黃偉哲別低估台南的棒球熱情，建議開放台南棒球場作為直播現場。

黃偉哲臉書粉專立刻公告最終冠軍戰加開新營場次，滿足球迷加油熱情，有網友24日一早就相約到現場看球，感受即時歡呼氣氛。